الحياة تعود للنرويج ولاتفيا تدريجيا مع تخفيف قيود كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قررت لاتفيا والنرويج تخفيف القيود المفروضة للتصدي لتفشي فيروس كورونا، وعودة الحياة تدريجيا، مع فرض إجراءات وقائية.



وقال رئيس الحكومة في لاتفيا كريسيانيس كارينس، مساء الخميس، بناء على قرار لمجلس الوزاري يتم تمديد الإجراءات المعمول بها حتى 12 من الشهر الجاري، مدة أخرى حتى 9 يونيو/حزيران المقبل.

وأضاف رئيس الوزراء، أن الحكومة لديها خطة للعودة للحياة الطبيعية تدريجيا، من بينها فرض لبس الكمامة في وسائل المواصلات العامة.

وتابع:" سنسير خطوة خطوة إلى هدفنا نحو تقليل القيود لأقل درجة ممكنة، ولكن مع الحرص على ألا ينتشر الفيروس"، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وبدءا من الثاني عشر من الشهر الجاري يسمح بالتجمع لعدد لا يزيد عن 25 شخصا معا في الخلاء لإقامة مناسبات خاصة وعامة، لكن عليهم أن يراعوا قواعد التباعد الاجتماعي، إضافة إلى استخدام وسائل تعقيم كافية في مكان اللقاء.

وتسري نفس هذه القواعد أيضا في القاعات المغلقة، التي لا يصح أن تستمر اللقاءات فيها أطول من ثلاث ساعات.

وفي النرويج، قررت الحكومة فتح مدارسها ثانية أمام الطلاب، وقالت رئيسة الوزراء، إرنا سولبيرج ،خلال إعلان تصورها بشأن المرحلة الثانية من تخفيف قيود الإجراءات الخاصة بالتعامل مع كورونا، إن جميع المدارس في البلاد ستفتح أبوابها ثانية بدءا من يوم الاثنين المقبل.

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ومنذ أسبوعين تقريبا كانت قاعات الدرس فتحت لتلاميذ الفرق من الأولى وحتى الرابعة، بينما كان طلاب الفرق من الخامسة حتى العاشرة والفرق الأعلى ممنوعين من دخول قاعات الدرس.

وقالت سولبيرج: "يبدو أن استراتيجيتنا في هذا الشان قد نجحت، وهدفنا هو أن يتم إعادة فتح معظم ما تم إغلاقه بحلول 15 يونيو/ حزيران.

ومن المقرر أن تتم إعادة فتح المطاعم والمقاهي في الأول من يونيو/ حزيران لتقديم الوجبات لتناولها خارج المطاعم.

وتم رفع الحظر المفروض على سفر العاملين بمجال الصحة إلى الخارج، ولكن لا ينصح بالسفر الدولي بوجه عام ، ويتعين على الأشخاص الذين يصلون إلى النرويج البقاء في الحجر الصحي.

وأعلن وزير الصحة "بنت هوي" خفض فترة الحجر الصحي من 14 إلى 10 أيام اعتبارا من يوم الاثنين.

النرويج سجلت حتى اليوم 217 حالة وفاة بسبب كوفيد- 19.