شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الخارجية الأميركية توافق على صفقة معدات عسكرية لمصر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 مايو 2020 الخليج 365 - متابعات وافقت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الخميس، على صفقة معدات عسكرية للحكومة المصرية بقيمة مليارين و300 مليون دولار.

وتشمل الصفقة معدات طلبتها مصر لتطوير 43 مروحية هجومية من طراز أباتشي. Advertisements وبحسب بيان الخارجية الأميركية، تعتزم مصر استخدام هذه المروحيات تحديث قواتها المسلحة لمواجهة الأنشطة الإرهابية في سيناء. وتحارب مصر جماعات متطرفة مسلحة تستهدف أساسا أفراد الأمن، وتتمركز في سيناء. وبايعت جماعة أنصار بيت المقدس، أقوى جماعة متشددة في سيناء، تنظيم داعش في 2014. وفي 2014، سلمت الولايات المتحدة مصر 10 طائرات أباتشي التي تنتجها شركة بوينغ لدعم جهود القاهرة في محاربة الإرهاب.

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