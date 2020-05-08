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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منظمة الأدوية الأمريكية تجيز المرحلة من الثانية من لقاح فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
أجازت منظمة الأغذية والأدوية الأمريكية FDA، المرحلة الثانية من التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا والذي تنتجه شركة "مودرنا" الأمريكية.
وبحسب شبكة سي ان ان الإخبارية الأمريكية، قالت الشركة المنتجة في بيان لها، الخميس، إنه سيتم إنتاج الدفعات الأولى من اللقاح في يوليو تموز المقبل 2020، بهدف الوصول إلى مليار جرعة من اللقاح.
وأضافت شركة "مودرنا" الأمريكية، أن المرحلة الثانية من التجارب السريرية ستبدأ قريبًا، بعد إجازة منظمة الأغذية والأدوية الأمريكية، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تبدأ المرحلة الثالثة في أوائل الصيف المقبل، في يونيو حزيران المقبل، لافتًا إلى أنها بصدد وضع اللمسات الأخيرة لبروتوكول المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.
وبحسب الشركة المنتجة فإنه سيتم تجريب اللقاح على 600 شخص في المرحلة الثانية من التجارب السريرية، كما سيتم إضافة متطوعين أعمارهم فوق 55 عامًا.
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