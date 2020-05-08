أعلنت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية أن لجنة تطوير الري الإثيوبية، وافقت على تقديم منحة نقدية، تقدر بأكثر من 4.7 مليار بر، لشركة أعمال البناء الإثيوبية وشركة سور للإنشاءات وشركة عفار لأعمال بناء المياه.
في غضون ذلك، ستقوم شركة سور للانشاءات بتكلفة 1.8 مليار بر بتنفيذ مشروع تطوير الري في كازا.
وافقت شركة عفار لأعمال إنشاءات المياه على تنفيذ مشروع الري تنداهو وصيانة السدود للوقاية من الفيضانات بمبلغ 433.1 مليون بر.
وسيتم الانتهاء من سد الكازا وتطوير الري في غضون أربع سنوات ، بينما من المتوقع أن يستغرق مشروع تنداهو مدة تصل إلى عام واحد، وبناء سد كازا وتنمية الري في ولاية تيغراي الإقليمية.
يبلغ ارتفاع السد 57 مترًا ويبلغ طوله 2.54 كيلومتر، ولديه قدرة على تطوير 10 الف هكتار من الأرض وإفادة أكثر من 20 الف مزارع.
كانت هذه تفاصيل خبر إثيوبيا تنتهي من «سد الكازا» خلال 4 سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.