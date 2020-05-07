من بينها سجن في الدار البيضاء.. تسجيل 8 إصابات جديدة بكورونا في سجون المملكة -التفاصيل

أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون، اليوم الخميس، تسجيل 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في سجون المملكة.

وقالت المندوبية، في بلاغ توصل “اليوم 24” بنسخة منه، إنه تم تسجيل حالة إصابة واحدة على مستوى جهة الدار البيضاء سطات، لدى موظف يعمل بالسجن المحلي عين البرجة، كان من المرتقب أن يلتحق للعمل بالمؤسسة ضمن أفراد الفوج الثاني، لكن تم استبعاده مع إخضاعه للبروتوكول العلاجي الخاص بفيروس كورونا المستجد.

كما تم تسجيل مثيلتها على مستوى جهة بني ملال خنيفرة، لدى سجين وافد على السجن المحلي لبني ملال، “في إطار الاختبارات التي يخضع لها جميع السجناء الجدد”، وتم عزل السجين المذكور وإخضاعه للبروتوكول العلاجي الخاص.

أما جهة فاس مكناس، فلم يتم تسجيل أية إصابة جديدة في صفوف النزلاء، في حين تم تسجيل إصابتين لموظفين يعملان بالسجن المحلي تاونات، وتم استبعادهما من العمل ضمن الفوج الثاني قبل ولوجهما إلى المؤسسة، مع إخضاعهمل للبروتوكول العلاجي الخاص، كما تم تسجيل إصابة موظف بالسجن المحلي بوركايز بفاس يعمل كسائق خارج المؤسسة، حيث أخضع بدوره لنفس البروتوكول العلاجي.

وفي جهة درعة تافيلالت، أشارت المندوبية إلى أنه تم تسجيل تعافي 116 نزيلاً في السجن المحلي بورززات بصفة نهائية من أصل 241 حالة مؤكدة، “علماً أن نتائج الاختبار الثاني لـ25 سجيناً جاءت سلبية في انتظار إعلان تعافيهم التام من طرف الجهات المختصة، في حين يخضع باقي النزلاء المصابين للبروتوكول العلاجي داخل المؤسسة”.

أما بالنسبة للموظفين في الجهة ذاتها، فقد تم الإعلان عن تعافي 31 موظفاً بصفة نهائية بعد إخضاعهم للبروتوكول العلاجي، في حين لازال بقية الموظفين يخضعون لنفس البروتوكول، ولم يتم تسجيل أية حالة جديدة في مؤسسات الجهة.

Advertisements

وبلغ عدد النزلاء الذين جاءت نتائج تحاليلهم إيجابية في جهة طنجة تطوان الحسيمة 15 نزيلاً، تم إخضاع 11 منهم للبروتوكول العلاجي بالسجن المحلي طنجة 1، ونقل ثلاثة منهم للخضوع لنفس البروتوكول بالمستشفى الخارجي، في حين جاءت نتائج التحاليل المعادة لسجين واحد سلبية.

أما في صفوف الموظفين، فقد بلغ العدد الإجمالي للمصابين 18 حالة، موزعين بين العينات والمخالطين، حيث يخضعون حاليا للبروتوكول العلاجي الخاص بفيروس كورونا.

ولفتت المندوبية الانتباه إلى تعافي الموظفتين العاملتين بكل من السجن المحلي الأوداية بمراكش والسجن المحلي بالقصر الكبير، ليتم بذلك الإعلان عن شفاء جميع الموظفين المصابين بهاتين المؤسستين.

وذكرت أنه لم يتم تسجيل أية حالة إصابة جديدة سواء في صفوف الموظفين أو النزلاء بالمؤسسات السجنية التابعة لجهات سوس ماسة، وكلميم واد نون، والعيون الساقية الحمراء، والداخلة وادي الذهب، والرباط سلا القنيطرة، مراكش آسفي، جهة الشرق.