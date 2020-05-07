لليوم الثالث على التوالي.. أباء يحتجون أمام مؤسسة تعليمية أوقفت بث الدروس عن بعد بعد تأخر الآداء – فيديو

فيديو: يونس الميموني

احتج العشرات من أولياء أمور التلاميذ أمام باب إحدى المؤسسات الخاصة، في طنجة، لليوم الثالث على التوالي، بعدما أوقفت إدارة المؤسسة بث الدروس عن بعد عن أبنائهم حتى أداء الواجبات الشهرية.

وكشف المحتجون لـ”اليوم 24″ أنهم توجهوا إلى إدارة المؤسسة للاستفسار، اعتقادا منهم أن المسألة تقنية فقط، لكنهم فوجئوا بقرار المدير، بمطالبتهم بالأداء مقابل الاستفادة من دروس التعليم عن بعد.

وأكد المحتجون ذاتهم أنهم أدوا جميع الواجبات الشهرية للمؤسسة، باستثناء، شهر أبريل الماضي، وذلك بسبب ظروف مادية قاهرة، جعلتهم يتأخرون في الأداء.

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وعلى الرغم من محاولات المحتجين التفاوض مع إدارة المؤسسة، إلا ان هذه الأخيرة رفضت أي حوار، دون أداء الواجب الشهري، بحسب المحتجين ذاتهم.

وقرر أولياء الأمور خوض أشكال احتجاجية جديدة، وتنظيم وقفة أمام باب النيابة الإقليمية للتعليم، في حالة ما استمرت الإدارة في سد أبواب الحوار في وجههم.