سمية الخشاب تعترف: كنت على علم بمقلب فيفي عبدو

اعترفت الممثلة المصرية، سمية الخشاب، بفبركة برنامج المقالب “خلي بالك من فيفي”، الذي تقدمه الفنانة المصرية، فيفي عبدو، رفقة الفنانة المغربية، زينب عبيد، علي قناة “إم بي سي 5″.
واعترفت الخشاب، في لقاء أجرته، أخيرا، مع برنامج “القاهرة الآن”، على قناة “الحدث”، أنها كانت على علم بأن وجودها في منزل فيفي عبدو هو بغرض مشاركتها في مقلب.
وأوضحت الفنانة المصرية أن ما كانت تجهله هو طبيعة المقلب، لكن كانت تعرف أنها في برنامج للكاميرا الخفية، وأن ما ستعيشه من وقائع ليست حقيقية.
ووضعت سمية الخشاب الفنانين المغاربة المشاركين في البرنامج نفسه، في موقف محرج، خصوصا أن فئات من الجمهور تهاجمهم لأنهم “تقاضوا أجورا لتتظاهر بأن المقلب غير مفبرك”، وتم ذلك على حساب ثقة المتلقي.
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