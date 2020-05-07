البام ينتهي من تنحية أتباع بنشماش في البرلمان.. العبدي: مدير الفريق بمجلس النواب باق

أنهت قيادة حزب الأصالة والمعاصرة عملية إبعاد واسعة لأنصار الأمين العام السابق، حكيم بنشماش، من مناصب ووظائف في البرلمان، كانوا يتلقون نظيرها أجورا وتعويضات كبيرة، فيما كانت الشكوك تحوم حول ما إن كانت تلك التعويضات متناسبة مع الأعمال التي يقومون بها. ويعتقد بأن كثيرا من هذه المناصب آلت إلى أشخاص في سياق ترضيات داخل الحزب آنذاك.

وبينما تقدم عبد الكريم الهمس، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، بطلب إلى رئيس الغرفة الثانية لإعفاء مدير فريقه، حسن التايقي من مهامه، قال رئيس فريق الحزب بمجلس النواب، رشيد العبدي، في تصريح لـ”اليوم 24″، إن سلسلة التغييرات “لم تشمل مدير فريقه سعيد العرساوي”. وأكد ذلك مصدر بالمكتب السياسي بالصفة، بعدما كانت مصادر بالحزب قد تحدثت عن تغيير يشمل المديرين معا.

ويتلقى مدراء فرق “البام” حوالي 45 ألف درهم كل شهر لكل واحد منهما.

وقضى العرساوي ثماني سنوات في منصبه منذ عينه إلياس العماري هناك، وهو رجل تعليم يتحدر من مدينة الحسيمة. بينما التايقي الذي قضى فترة طويلة أيضا كمدير لفريق حزبه بمجلس النواب، فقد كان بنشماش يدافع عنه باستمرار، لكن القيادة الجديدة للحزب، وإن كانت بداية، قد خيرته بين الاستمرار في منصبه، أو الانخراط في العمل السياسي، لم تر سوى ضرورة إنهاء خدمته بعدما تبين أن الرجل ما زال نشطا في عمله السياسي بجانب خصوم للقيادة الحالية. ولا يعرف الاسم الذي يمكن أن يعوض التايقي في منصبه.

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بيد أن قرار إعفاء التايقي أثار بعض الانتقادات من جانب التيار الموالي لبنشماش، متهمين القيادة بشن حملة تطهير ضد خصومها. لكن القيادة تبدو غير محترقة بهذه المزاعم.

ويمضي وهبي قدما في سلسلة تغييرات عمودها الفقري خفض تكاليف بعض المناصب التي كانت تثقل ميزانية الحزب وأذرعه في البرلمان. وقال مصدر مطلع إن قائمة الخبراء الذين جرى إنهاء عقودهم مع فريق الحزب بمجلس النواب تضم كل من أحمد التوهامي، ومصطفى المريزق، ومحمد بدير، الذين كانوا يتقاضون 25 ألف درهم كل شهر نظير خدمات تقدم إلى الفريق. علاوة على سمير بلفقيه، وهما موظف في البرلمان، ملحق بالفريق كخبير، وجرى إنهاء عقده كذلك، وسيعود إلى وظيفته الأصلية في البرلمان.

وشملت عملية التحقق من النفقات أيضا إيقاف صرف أجور “موظفين أشباح” كانوا يتقاضونها من ميزانية الحزب، كشف أبحاث أجرتها قيادة الحزب بأن أسماءهم أدرجت في لائحة الرواتب بينما لم يكن لديهم أي عمل فعلي لصالح الحزب.