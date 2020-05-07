تحاليل لاعبي برشلونة للكشف عن فيروس “كورونا” سلبية

خضع لاعبو فريق برشلونة الاسباني لتحاليل الكشف عن فيروس “كورونا” المستجد وجاءت جميع النتائج سلبية، وفق ما كشفته صحيفة “ماركا” المتخصصة والواسعة الانتشار.

وشدد المصدر ذاته على كون 18 لاعبا في صفوف الممثل الأول لإقليم كتالونيا، و6 لاعبين من الفريق الرديف خضعوا للتحاليل بالمدينة الرياضية “خوان غامبير بمدينة برشلونة، وجاءت النتائج كلها سلبية.

وسيستأنف لاعبو برشلونة التداريب بعد انقطاع فرضته تدابير الحجر الصحي، وذلك بداية من يوم غد الجمعة بشكل فردي، وفق ما صادقت عليه السلطات الإسبانية لإعادة عجلة الرياضة إل الدوران.