خضع لاعبو فريق برشلونة الاسباني لتحاليل الكشف عن فيروس “كورونا” المستجد وجاءت جميع النتائج سلبية، وفق ما كشفته صحيفة “ماركا” المتخصصة والواسعة الانتشار.
وشدد المصدر ذاته على كون 18 لاعبا في صفوف الممثل الأول لإقليم كتالونيا، و6 لاعبين من الفريق الرديف خضعوا للتحاليل بالمدينة الرياضية “خوان غامبير بمدينة برشلونة، وجاءت النتائج كلها سلبية.
وسيستأنف لاعبو برشلونة التداريب بعد انقطاع فرضته تدابير الحجر الصحي، وذلك بداية من يوم غد الجمعة بشكل فردي، وفق ما صادقت عليه السلطات الإسبانية لإعادة عجلة الرياضة إل الدوران.
كانت هذه تفاصيل خبر تحاليل لاعبي برشلونة للكشف عن فيروس “كورونا” سلبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.