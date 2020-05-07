استطلاع رأي “اليوم 24”.. 57% لا يتفقون مع رفع إيطاليا “الحجر الصحي”

عبر 57 في المائة من متابعي “اليوم 24” عن رفضهم لقرار إيطاليا، المتمثل في رفع الحجر الصحي، على الرغم من أن ذلك يتم بشكل تدريجي، بسبب عدم زوال خطر انتشار فيروس كورونا، وذلك في استفتاء إلكتروني على الصفحة الفايسبوكية للموقع.

وشارك في الاستفتاء الإلكتروني 4318 شخصا، 57 في المائة منهم عبروا عن رفضهم لقرار رفع الحجر تدريجيا في إيطاليا، كون خطر الفيروس لايزال قائما، فيما أبدى 43 في المائة اتفاقهم مع خطوة الدولة الأوربية، المتضررة من الجائحة بشكل كبير.

ودام الاستفتاء لمدة أسبوع واحد، عبر خلاله 2481 شخصا عن رفضهم قرار إيطاليا رفع الحجر، فيما أيده 1837 شخصا.

وبدأت إيطاليا، الاثنين الماضي، المرحلة الثانية من عملية رفع الحجر الصحي، حيث تبنت الحكومة حزمة إجراءات، منها عودة النشاط التجاري إلى محلات البيع بالجملة، بالإضافة إلى عودة المكتبات، والمحامين، وأطباء الأسنان، والمطاعم، ونقاط بيع الأطعمة بالقطعة بشرط عدم التجمهر.