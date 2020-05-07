فشلُ تجاوز فيتو ترامب ضدّ قرار يحدّ من صلاحياته بشأن إيران

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فشل مجلس الشيوخ الأميركي، الخميس، بتجاوز فيتو الرئيس، دونالد ترامب، ضدّ قرار يحدّ من صلاحياته بشنّ حرب ضد إيران، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وصوّت أعضاء مجلس الشيوخ بغالبية 49 مقابل 44 دعما للقرار الذي أُقر في الكونغرس في وقت سابق هذا العام، في حين كان يتعين الحصول على ثلثي الأصوات المطلوبة لتجاوز الفيتو الذي استخدمه الرئيس ضد القرار "المهين جدا" للحدّ من صلاحياته.

وينصّ القرار الذي حظي بدعم أعضاء من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي على أنه لا يمكن للرئيس، إلزام القوات الأميركية القيام بأعمال عسكرية ضد إيران أو أي جزء من حكومتها أو قواتها بدون موافقة صريحة من الكونغرس.

وينبع هذا الإجراء من مخاوف لدى الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء من أن البيت الأبيض يخاطر بالدخول في حرب مع إيران.

ورغم أن ترامب ينادي بالحاجة إلى تقليص التواجد العسكري لبلاده خارج الحدود، إلا انه بنى علاقة عدائية جدا مع إيران وفرضت حكومته عقوبات قاسية عليها.

وفي كانون الثاني/ يناير أمر ترامب بشن غارة بطائرة مسيّرة في بغداد أسفرت عن مقتل الجنرال الإيراني، قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، ما عزز التوتر بين البلدين ودفعهما إلى شفير مواجهة عسكرية.

وكان يُنظر إلى سليماني "على نطاق واسع على أنه مهندس أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار حول العالم، لكن ديمقراطيين وخبراء أدانوا قرار اغتياله باعتباره غير متناسب واستفزازيا".

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وساند رئيس الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، ترامب، حيث قال قبل إجراء التصويت: "يجب الحفاظ على إجراءات الردع التي استعدناها عبر الضربة الحاسمة التي طالت سليماني".

وأضاف أن الحفاظ على الردع "يبدأ اليوم عبر تثبيت الفيتو المحقّ للرئيس ضد قرار خاطئ متعلّق بقوى الحرب".

في المقابل، قال عضو مجلس الشيوخ، الديمقراطي تيم كاين، إن ترامب لديه "سوء فهم أساسي" لصلاحيات الكونغرس في أمور الحرب.

وأضاف: "لسنا مطالبين بلعب دور ’أمي هل يمكنني’ مع الرئيس"، متابعا "لدينا مسؤولياتنا المستقلة التي اقسمنا على تحملها".

وتدّعي إدارة ترامب أنها قامت بتحجيم إيران، لكن التصعيد اللفظي الأخير في أعقاب حادث بين سفن حربية أميركية وقوارب إيرانية سريعة في الخليج، أظهر أن التوترات لا تزال مرتفعة.

وهذه هي المرة الثانية التي يستخدم فيها ترامب "الفيتو" ضد قرار صادر عن الكونغرس يقيد صلاحياته العسكرية، ففي العام الماضي نقض قرارا كان يطلب إنهاء دعم الولايات المتحدة للتحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن.