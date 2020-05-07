هزة أرضية تضرب طهران

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ضربت هزّة أرضية، مساء الخميس، العاصمة الإيرانيّة طهران، بحسب ما ذكر عدد من المقيمين فيها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكرت وكالة أنباء "فارس" الرسميّة أن قوّة الزلزال بلغت 5.1 درجات على مقياس ريختر، بينما أشار مركز EMSC المختصّ بالزلازل في حسابه على تويتر إلى أنّ قوّة الهزّة الأرضية بلغت 4.5 درجات، على بعد 70 كيلومترًا شرق طهران.
ونقل وكالة "فارس" عن رئيس غرفة طوارئ طهران عدم ورود أنباء عن إصابات.
ولفت إعلاميون إلى أنّ الهزة شعر بها سكّان طهران وقمّ وكرج وقزوين وبابل وبابلسر.
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