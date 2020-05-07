شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. "العمقي" مدير عام الريدة و قصيعر يدعو جميع المواطنين بالإلتزام بحظر التجوال بالمديرية والان مع التفاصيل

الخميس 7 مايو 2020 دعا مدير عام مديرية الريدة و قصيعر العميد صالح حسن العمقي جميع المواطنين بالمديرية الإلتزام التام بقرار محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني بشأن إعلان حظر التجوال بالمحافظة وكإجراءات احترازية لمنع الإصابة بفيروس كورونا ابتدأ من هذا اليوم الخميس 7 مايو الساعة الرابعة عصراً وحتى الرابعة فجراً ويستمر الحظر إلى إشعار آخر.

Advertisements وأهاب العميد صالح العمقي كافة المواطنين أبناء وساكني مديرية الريدة و قصيعر الإلتزام التام في بيوتهم و الإستمرار في إغلاق المساجد و الأسواق العامة و المحلات التجارية ومنع التجمعات لحمايتهم من جائحة وباء فيروس كورونا. داعياً الجميع بالتعاون والتجاوب مع الأجهزة الأمنية بالمديرية لمواجهة هذا الوباء المتفشي عالمياً.

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