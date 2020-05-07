شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا ترغب في التوصل لاتفاق للحد من التسلح مع روسيا والصين والان نبدء بالتفاصيل

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم اتصالا هاتفيا بنظيره الروسي فلاديمير بوتين ناقشا خلاله مستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد والحد من التسلح وغيرها من القضايا. وأكد الرئيس الأمريكي خلال الاتصال - بحسب بيان للبيت الأبيض - رغبته في التوصل لاتفاق للحد من التسلح يشمل الولايات المتحدة وروسيا والصين. وأضاف البيان أن الرئيس ترامب أعرب عن تطلعه لمباحثات مستقبلية لتجنب سباق تسلح مكلف لجميع الأطراف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا ترغب في التوصل لاتفاق للحد من التسلح مع روسيا والصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.