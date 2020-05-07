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أمريكا ترغب في التوصل لاتفاق للحد من التسلح مع روسيا والصين 

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أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم اتصالا هاتفيا بنظيره الروسي فلاديمير بوتين ناقشا خلاله مستجدات جائحة والحد من التسلح وغيرها من القضايا.

وأكد الرئيس الأمريكي خلال الاتصال - بحسب بيان للبيت الأبيض - رغبته في التوصل لاتفاق للحد من التسلح يشمل الولايات المتحدة وروسيا والصين.

وأضاف البيان أن الرئيس ترامب أعرب عن تطلعه لمباحثات مستقبلية لتجنب سباق تسلح مكلف لجميع الأطراف.

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