شكرا لقرائتكم خبر عن نداء أممي لجمع 6.7 مليار دولار لمواجهة كورونا في 60 دولة والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت الأمم المتحدة، خطة استجابة إنسانية محدثة تهدف إلى جمع ما مقداره 6.7 مليار دولار للتصدي لانتشار كوفيد-19 . وتأتي الخطة التي تم إطلاقها خلال مؤتمر افتراضي عبر الإنترنت اليوم، لحماية ملايين الأرواح ووقف انتشار فيروس كورونا في أكثر من 60 بلدا ضعيفا. وأشارت الأمم المتحدة إلى أن الخطة تسعى لتشمل تسعة بلدان إضافية من البلدان هي بنين وجيبوتي وليبيريا وموزامبيق وباكستان والفلبين وسيراليون وتوغو وزيمبابوي، إضافة إلى برامج للتصدي لمشكلة ارتفاع مستوى انعدام الأمن الغذائي.

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