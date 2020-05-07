اخبار العالم

مصر تسجل أكبر عدد للإصابات اليومية بكورونا 

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تسجل أكبر عدد للإصابات اليومية بكورونا  والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة المصرية في بيان اليوم الخميس إن البلاد سجلت 393 إصابة جديدة بفيروس المستجد، في أكبر عدد إصابات يومي منذ بدء الوباء، و13 حالة وفاة.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في البيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 7981 حالة من ضمنهم 1887 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي و482 حالة وفاة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصر تسجل أكبر عدد للإصابات اليومية بكورونا  لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا