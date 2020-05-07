شكرا لقرائتكم خبر عن "الشيوخ الأمريكي" يخفق في تجاوز نقض "ترامب" بشأن محاربة إيران والان نبدء بالتفاصيل

أخفق مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الخميس في تجاوز نقض الرئيس دونالد ترامب لقرار كان من شأنه الحد من قدرته على شن حرب على إيران عبر مطالبته بالحصول على موافقة الكونجرس قبل القيام بتحرك عسكري.

ولا يزال التصويت مستمرا لكن هناك بالفعل أكثر من 34 صوتا معارضا. ويتعين أن توافق أغلبية الثلثين على الأقل، أو 67 صوتا، لتجاوز النقض في المجلس المؤلف من 100 عضو.

وكان مجلس الشيوخ قد وافق على القرار، الذي تم تقديمه بقيادة السناتور الديمقراطي تيم كين، بتأييد من الديمقراطيين والجمهوريين بالرغم من معارضة ترامب.