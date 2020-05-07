صحة الكرخ تعلن تسجيل ١٧ إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن مدير دائرة صحة الكرخ جاسب الحجامي، الخميس، عن تسجيل 17 اصابة جديدة بفيروس كورونا.
وأوضح الحجامي، أن "رجل من منطقة الدورة زار بيت أخيه في الزعفرانية يوم الجمعة الماضي، وبعد أربعة أيام ظهرت عليه أعراض المرض، والآن جميع افراد عائلته مصابين، كما أن شخص محل عمله في الرصافة يسكن منطقة العامرية أصيب يوم أمس واليوم تبين إصابة تسعة من أفراد عائلته"، خاتما بيانه بقول "للذين لا يقتنعون بعزل الرصافة والكرخ والعزل المناطقي".
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