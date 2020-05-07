صحة الكرخ تعلن تسجيل ١٧ إصابة جديدة بفيروس كورونا

وقال مدير الدائرة الدكتور جاسب الحجامي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه تم "تسجيل ١٧ إصابة جديدة بفيروس كورونا بمناطق متفرقة من جانب الكرخ".

وأوضح الحجامي، أن "رجل من منطقة الدورة زار بيت أخيه في الزعفرانية يوم الجمعة الماضي، وبعد أربعة أيام ظهرت عليه أعراض المرض، والآن جميع افراد عائلته مصابين، كما أن شخص محل عمله في الرصافة يسكن منطقة العامرية أصيب يوم أمس واليوم تبين إصابة تسعة من أفراد عائلته"، خاتما بيانه بقول "للذين لا يقتنعون بعزل الرصافة والكرخ والعزل المناطقي".