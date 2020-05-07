بالصور.. متظاهرون يحرقون الاطارات في ساحة الطيران

اقدم متظاهرون، الخميس، على حرق الاطارات في ساحة الطيران وسط بغداد. وقال مراسل الخليج 365، ان متظاهرين اقدموا على حرق عدد من الاطارات في ساحة الطيران وسط بغداد. واضاف ان قوات امنية اتخذت اجراءاتها تحسبا لاي طارئ. Advertisements

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