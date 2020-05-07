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عدنان درجال يتسلم حقيبة الشباب والرياضة

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2020-05-07 | 21:59

عدنان درجال يتسلم حقيبة الشباب والرياضة

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ينتظر النجم الدولي السابق، عدنان درجال، تسلم منصب وزير الشباب والرياضة بشكل رسمي.
درجال تم ترشيحه للمنصب وتم التصويت عليه في جلسة منح الثقة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، امس الأربعاء.

وسيكون يوم الأحد المقبل، اول يوم لعدنان درجال كوزير للشباب والرياضة خلفاً للوزير السابق احمد رياض.


يذكر ان درجال حضر اليوم اجتماعاً للهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة، حيث تقرر استمرار توقف دوري الكرة الممتاز حتى 22 ايار الجاري.
محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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