عدنان درجال يتسلم حقيبة الشباب والرياضة

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2020-05-07 | 21:59
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ينتظر النجم الدولي السابق، عدنان درجال، تسلم منصب وزير الشباب والرياضة بشكل رسمي.
درجال تم ترشيحه للمنصب وتم التصويت عليه في جلسة منح الثقة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، امس الأربعاء.
وسيكون يوم الأحد المقبل، اول يوم لعدنان درجال كوزير للشباب والرياضة خلفاً للوزير السابق احمد رياض.
يذكر ان درجال حضر اليوم اجتماعاً للهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة، حيث تقرر استمرار توقف دوري الكرة الممتاز حتى 22 ايار الجاري.
وسيكون يوم الأحد المقبل، اول يوم لعدنان درجال كوزير للشباب والرياضة خلفاً للوزير السابق احمد رياض.
يذكر ان درجال حضر اليوم اجتماعاً للهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة، حيث تقرر استمرار توقف دوري الكرة الممتاز حتى 22 ايار الجاري.
المحرر: محمد خليل
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