قائد ليبي: ضرباتنا الجوية تستهدف كسر مليشيات تركيا

قال العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، إن سلاح الجو نفذ ضربات مباشرة لغرف العمليات الرئيسية التركية وغرف المليشيات في المنطقة الممتدة من مصراته شرقا إلى زوارة غربا، بهدف كسر شوكة مليشيات طرابلس.

وأضاف المحجوب في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أنه من المحتمل أن تشهد المعارك في الأيام القادمة تطورات مهمة في اتجاه تحرير ما تبقى من مناطق تحت سيطرة الإخوان الإرهابيين وتركيا".

ونوه إلى أن هذه العمليات يقصد منها ضرب العمود الفقري للمليشيات الموالية لتركيا وبالتالي فتح الباب على عمليات عسكرية جديدة في ليبيا بالكامل.

وأوضح المحجوب أن ضربات سلاح الجو الليبي في مصراتة استهدفت مخازن للذخيرة والأسلحة التركية المتطورة أرسلت مؤخرًا للمليشيات للاستخدام في عمليات ضد الجيش اللي على طول خطوط التماس.

وتابع أن سلاح الجو استهدف أيضًا مطار زوارة وتم تدمير عدة دشم مسلحة وغرفة عمليات للطيران المسير ومدرج المطار الذي تخرج منه الطائرات المسيرة التي تستهدف سيارات المدنيين وتم إخراجه عن الخدمة.

ولفت المحجوب إلى أن القوات الجوية استهدفت المليشيات في العجيلات وغريان الذين كانوا مستنفرين فجر اليوم الخميس.

وفي السياق ذاته يرى المحلل العسكري الرائد محمد حسن، أن القوة الجوية هي القوة الحاسمة في هذه المعركة وعلى المخابرات الليبية أن تتحرك من الناحية المعلوماتية وتحدد أماكن مخازن السلاح وغرف عمليات المرتزقة في مناطق المواجهة العسكرية.

وأضاف حسن في حديث خاص لـ"الخليج 365" أن العمليات الجوية كانت ناجحة بنسبة كبيرة ويجب الاستمرار في توجيه مثل هذه الضربات في أماكن السيطرة المعلوماتية والقيادة العسكرية للعدو التركي.

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وأوضح أنه في حال تمكنت القوات الجوية الليبية من إخراج قاعدة الكلية الجوية مصراتة من الخدمة، فإنها تصبح حققت هدفين رئيسين هما إيقاف إمدادات السلاح والمرتزقة من تركيا وإيقاف الهجمات الجوية المسيرة التي تخرج من هذه القاعدة وتستهدف المدنيين في بني وليد وترهونة.

و اختتم حسن أن العمليات الجوية يجب أن تدار على مدار الساعة وإذا استمرت الضربات بنفس نجاحها أمس فإن انهيار المليشيات سيكون سريع جدًا.

وعلق عبدالناصر الزيداني الخبير السياسي الليبي أن عمليات سلاح الجو ستحدث تغييرا جذريا على خارطة المواجهة وعلى المواقف السياسية؛ حيث ستتغير لغة القوة التي يتحدث بها أردوغان إلى لغة الحوار و الهدنة وإيقاف الحرب.

وأضاف الزيداني في حديث خاص لـ"الخليج 365" أن تركيا صعدت الصراع في وقت سابق بدعم حكومة الوفاق غير الشرعية بطائرات مسيرة حديثة و هذا ما دفع الجيش الليبي لإطلاق عملية جوية بهدف تدمير قدرات الطائرات المسيرة التركية التي استهدفت المدنيين في أكثر من بلدة جنوب غرب طرابلس.

و اختتم الزيداني أن الجيش الليبي سيتمدد داخل العاصمة طرابلس إذا استمر على نفس الوتيرة من العمليات العسكرية والجوية المنتظمة.

وكان الجيش الليبي قد أطلق، الخميس، "طيور الأبابيل" ضد العدوان التركي والموالين له، تم خلالها تدمير شحنة أسلحة تركية في مدينة مصراتة، كما تم استهدف الكلية العسكرية في مصراتة، معقل المرتزقة السوريين، وغرفة العمليات التركية بأكثر من 18 ضربة جوية.

وذكرت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي أن القوات المسلحة الليبية أعلنت انطلاق عملية "طيور الأبابيل"، والتي تهدف لتحرير آخر ما تبقى من العدوان التركي والمليشيات الإجرامية والإرهابية الموالية له.

كما استهدف سلاح الجو الليبي مجموعة من الأهداف الاستراتيجية للمليشيات الإرهابية بطرابلس، من بينها معسكر البحرية في منطقة تاجوراء، ومعسكر 27 غرب طرابلس، ومقر الرحبة في تاجوراء، الذي تسيطر عليه عدة مليشيات من بينها باب تاجوراء، وبشير البقرة الإرهابي المتطرف، المعروفة "برحبة الدروع".

ويقول مصدر عسكري ليبي من داخل طرابلس إن أبرز قتلى المرتزقة السوريين في ضربات الجيش الليبي الأربعاء المرتزق السوري أحمد أبومالك فجر من سكان مدينة عفرين السورية قائدما يعرف بـ"الفوج الأول "والتابع لـ"الفيلق الثالث" من مرتزقة تركيا.