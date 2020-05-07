شكرا لقرائتكم ميليشيا الحوثي تعترف بمصرع أحد أبرز قياداتها العسكرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعترفت ميليشيا الحوثي الانقلابية بمصرع أحد أبرز قياداتها العسكرية، دون أن تفصح كعادتها عن مكان وتاريخ مقتله.

ونعت قيادات حوثية رفيعة مصرع قائد القوات الخاصة التابعة للميليشيا اللواء محمد عبدالكريم الحمران، وأعلنت في مواقع التواصل الاجتماعي، أنه سيتم تشييع جثمانه بعد ظهر اليوم الخميس من جامع الصالح بالعاصمة صنعاء.

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هكذا نعت ميليشيا الحوثي قائدها البارز

وذكرت مصادر في جماعة الحوثي أن اللواء الحمران قائد القوات الخاصة التابعة للميليشيا، قُتل في معارك بمحافظة صعدة، المعقل الرئيس للحوثيين أقصى شمال اليمن، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وهذا هو ثاني قائد لهذه القوات التابعة للميليشيات الحوثية يلقى مصرعه، بعد مقتل قائدها السابق المدعو أبو شهيد الجرادي في المعارك الدائرة مع القوات الحكومية.

ويعد الحمران الذي ينحدر من محافظة صعدة (معقل الحوثيين)، ومن إحدى الأسر المقربة من زعيم الميليشيات وتربطهم علاقة مصاهرة، من القيادات العسكرية الحوثية التي تدربت في إيران وجنوب لبنان وممن شارك في حروب التمرد الحوثي بصعدة ضد الدولة اليمنية في الفترة 2004-2009م.