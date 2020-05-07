بالصورة .. احدث احصائيات فيروس كورونا في الشرق الاوسط ليوم الخميس

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

واصلت المملكة السعودية تسجيل اصابات جديدة بفيروس كورونا بعدد اجمالي يفوق 33700 اصابة، لتكون بالمرتبة الثانية في احدث احصائيات الجائحة في الشرق الاوسط وفقا لمنظمة الصحة العالمية، وذلك بعد إيران التي سجلت اكثر من 103 الف اصابة، بينما تأتي باكستان ثالثا بعدد اصابات 24644 اصابة مؤكدة.

وتأتي قطر في المرتبة الرابعة بعدد اصابات يقترب من 19 الف اصابة، فيما الامارات خامسا باكثر من 16200 اصابة.

وارتفع عدد الاصابات في مصر الى 7588 اصابة لتكون بالمرتبة السادسة، تليها الكويت فالمغرب.

وجاءت اليمن اخيرا بعدد حالات 26 اصابة مؤكدة واحدة منها بصنعاء وباقي الحالات في المناطق الخاضعة لسيطرة دول العدوان، بينما الوفيات 6 وفيات وحالة تعافي واحده فقط بحضرموت .