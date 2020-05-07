علق عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ادي أبي اللمع، في حديث تلفزيوني، على توقيف بعض الصيارفة لتلاعبهم بسعر صرف الدولار اللبناني مقابل الليرة اللبنانية، معتبراً أنه حان وقت ضبط الموضوع بالحد الأدنى كي لا يؤدي إلى كوارث تنعكس سلباً جداً على مستوى أسعار السلع والقدرات الشرائية عند المواطين.
ولفت ابي اللمع إلى أنه في خطة الحكومة التي يتم مناقشتها في لجنة المال الموازنة مطروح موضوع ضبط سعر الليرة اللبنانية عند حد معين، معتبراً أنه قبل ضبط الصيارفة يجب إيجاد منصة بين المصرف المركزي والصيارفة لوضع سعر والثبات عليه، مؤكداً أنه لا يمكن الإستمرار في ظل الوضع الحالي حيث كل جهة تتصرف على أساس مصلحتها الراهنة.
كانت هذه تفاصيل خبر أبي اللمع: يجب إيجاد منصة بين المصرف المركزي والصيارفة لوضع سعر لصرف الدولار والثبات عليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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