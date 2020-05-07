أبو الحسن: عصابات التهريب تستنزفنا بتهريب الطحين والمازوت عبر الحدود السائبة

اشار امين سر ​اللقاء الديمقراطي​ النائب ​هادي ابو الحسن​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى انه "فيما ​مصرف لبنان​ يتمسك ب​الدولار​ لشراء الحاجات الضرورية ومنها ​القمح​ و​المحروقات​ و​الدواء​ وتحرم الناس من أموالها، نرى عصابات التهريب وهي تستنزفنا بتهريب ​الطحين​ و​المازوت​ عبر الحدود السائبة في الاتجاهين"، مؤكدا انه "لم يعد الموقف يكفي سنتوجه الى ​القضاء​ وسنسائل ​الحكومة​، وتتحدثون عن خطة إصلاحية".

وفي وقت سابق، سأل أبو الحسن "الا يكفي الناس قهراً واذلالاً حتى يتم حرمانهم من مادة المازوت ، الا يكفي الدولة ضعفاً لتضيف هشاشةً على صورتها نتيجة عدم قدرتها على معالجة ابسط الأمور الحياتية للناس والتي تعتبر بالنسبة اليهم اهم من كل التنظير والخطط"، معتبرا ان "على الحكومة التحرك فوراً وحل هذه الأزمة ، لان ما يجري غير مقبول".​​​​​​​

