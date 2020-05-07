خضر: نقدر غالياً تدخل الجيش لإنهاء الإشتباكات في بريتال

أكد ​محافظ​ ​بعلبك الهرمل​ ​بشير خضر​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه "نقدر غالياً تدخل الجيش لإنهاء الإشتباكات في ​بريتال​، وان الإجراءات الأمنية المشددة مستمرة رغم كل الصعوبات والتحديات المعيشية والصحية التي نواجهها".

وفي وقت سابق، أعلنت ​قيادة الجيش​ ـــ ​مديرية التوجيه​ في بيان لها أنه "بتاريخه، تطوّر خلاف سابق بين عائلتين في ​بلدة بريتال​ في ​البقاع​ إلى إشكال تخلله ​إطلاق نار​. وعلى الفور تدخلت وحدات من الجيش وعمدت إلى تسيير دوريات وإقامة حواجز ظرفية وضبطت الأمور وأعادت الوضع إلى طبيعته"، مؤكدة انه "تجري ملاحقة مطلقي النار لتوقيفهم وإحالتهم على ​القضاء​ المختص".