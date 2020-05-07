خضر: نقدر غالياً تدخل الجيش لإنهاء الإشتباكات في بريتال

أكد محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه "نقدر غالياً تدخل الجيش لإنهاء الإشتباكات في بريتال، وان الإجراءات الأمنية المشددة مستمرة رغم كل الصعوبات والتحديات المعيشية والصحية التي نواجهها".
وفي وقت سابق، أعلنت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه في بيان لها أنه "بتاريخه، تطوّر خلاف سابق بين عائلتين في بلدة بريتال في البقاع إلى إشكال تخلله إطلاق نار. وعلى الفور تدخلت وحدات من الجيش وعمدت إلى تسيير دوريات وإقامة حواجز ظرفية وضبطت الأمور وأعادت الوضع إلى طبيعته"، مؤكدة انه "تجري ملاحقة مطلقي النار لتوقيفهم وإحالتهم على القضاء المختص".
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