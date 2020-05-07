التحكم المروري: قطع السير على اوتوستراد البالما في طرابلس بالاتجاهين

أفادت ​غرفة التحكم المروري​ في قوى الأمن الداخلي عن قطع السير على ​اوتوستراد البالما​ في طرابلس بالاتجاهين.

كما أشارت معلومات صحافية إلى تجمع عدد من المحتجين أمام مدخل سراي طرابلس، مطالبين بإطلاق سراح الشبان الذين تم توقيفهم بسبب الاحتحاجات الأخيرة التي في المدينة، وأطلقوا الهتافات المنددة بالسياسيين. واكد المحتجون "على الاستمرار بتحركاتهم في مواجهة الطبقة الفاسدة التي سرقت البلد".

وكانت الغرفة قد أفادت عن قطع السير على جسر المحمرة بالاتجاهين وإعادة فتح السير على طريق عام سعدنايل