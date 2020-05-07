LBCI: القاضي ابراهيم اعطى اشارة الى دائرة التحري بتوقيف نقيب الصيارفة بتهمة التلاعب بسعر صرف الدولار

أفادت معلومات لقناة الـ LBCI بأن "المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم اعطى اشارة الى دائرة التحري بتوقيف نقيب الصيارفة محمود مراد بتهمة التلاعب بسعر صرف ​الدولار​.

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