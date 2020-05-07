إرتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا في محافظة عكار الى 32

ارتفع عدد الاصابات ب​فيروس كورونا​ المستجد في محافظة عكار الى 32 بعد ظهور نتائج الفحوص المخبرية لعينات ثلاث سيدات هن (هـ.ك) و(ي .م) و(ن.م) قدمن أخيرا من قطر، وهن يقطن في احد المشاريع السكنية عند مفترق بلدتي ​برج العرب​ - ​برقايل​.

وسيتم نقلهن من ​مستشفى بيروت الحكومي​ الى مستشفى عبد الله الراسي الحكومي في حلبا لمتابعة العلاج والحجر الصحي الاستشفائي.

يشار الى ان فريقا طبيا وتمريضيا من ​وزارة الصحة​ سيقوم غدا باخذ عينات الـPCR لخمسين شخصا من بلدة جديدة القيطع بعد ثبوت اصابة احد ابناء البلدة بفيروس كورونا المستجد.