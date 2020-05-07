بلدية برجا أعلنت شفاء جميع المصابين بفيروس كورونا في البلدة

أعلنت ​بلدية برجا​ في بيان، أنها "حققت تقدما كبيرا في معركتها مع ​فيروس كورونا​، حيث تمكنت بفعل الجهود والإجراءات والتدابير التي إتخذت من التغلب على هذا الوباء، وهذا ما أكده اليوم التقرير 44 الصادر عن اللجنة الصحية في خلية ​الأزمة​ في بلدية برجا، والذي يغطي ​الإصابات​ بفايروس كورونا للفترة: من ​الساعة​ 8 مساء 6/05/2020 إلى الساعة 8 مساء 7/5/2020 لم يتم تسجيل أي حالة مثبتة مخبريا، وان عدد ​حالات​ الشفاء 17، والا وجود لحالات مثبتة مخبريا، وبذلك نعلن شفاء جميع الحالات".

كما وأكد التقرير "ان اللجنة تتابع المحجورين سابقا، لناحية التأكد من التزامهم بالحجر ومتابعة أوضاعهم الصحية بدقة، مع التمني عليهم الالتزام الجاد بالحجر لما فيه مصلحة الجميع".