آلان عون: عدم مشاركة "المستقبل" في لقاء بعبدا ناتجة عن قرار سياسي

لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​آلان عون​، في حديث تلفزيوني، إلى أن قرار كتلة "المستقبل" عدم المشاركة في اللقاء الذي عقد في ​القصر الجمهوري​ لمناقشة خطة الحكومة الإقتصادية ناتج عن موقف سياسي من قبل الكتلة تجاه ​رئاسة الجمهورية​، مشيراً إلى أن المشكلة ليست في الشكليات بل أن طبيعة العلاقة تغيرت وباتت في مكان آخر، ولتبرير عدم المشاركة أعطيت أعذار بالشكل وبالصلاحيات، قائلاً: "بكل بساطة لديهم قرار بقطع العلاقة في الوقت الراهن".

ورداً على سؤال حول مشاركة رئيس حزب "القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​، اعتبر النائب عون أن جعجع معارض لكن لديه إعتبارات في المشاركة هو يعبر عنها، إلا أنه رأى أن مشاركته برهنت أنه يمكن المشاركة والمعارضة.

وفي حين دعا إلى النظر إلى الأمور من منظار وطني، أوضح النائب آلان عون أن الخطة ليست مشروع قانون لتذهب إلى ​مجلس النواب​ بل تصور يتطلب الكثير من الخطوات التشريعية، لافتاً إلى أن لها بعد إنقاذي وهناك قرارات كبيرة تحدد طبيعة التعاطي في المرحلة المقبلة، موضحاً أن المدعويين شاركوا في الحكومات السابقة والأزمة نتيجة تراكمات وكان عليهم مسؤولية في المشاركة.