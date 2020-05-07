الحجار: في هذا العهد من يعمل على إظهار هذا الموقع بغير ما يجب أن يكون عليه

شدد عضو كتلة "المستقبل" النائب ​محمد الحجار​، في حديث تلفزيوني، على أننا "أكثر فريق سياسي دفع ثمن ​الفراغ الرئاسي​ ثم ملء هذا الفراغ بالإنتخابات الرئاسية"، لافتاً إلى أننا "لا نطال موقع الرئاسة ولكن ليس من صلاحياته كان الدعوة إلى مناقشة الخطة الإقتصادية التي أقرتها الحكومة".

ورأى النائب الحجار أن "في هذا العهد من يعمل على إظهار هذا الموقع بغير ما يجب أن يكون عليه"، مشيراً إلى أن "هذا موقع الحكم وله صلاحيات في نظام برلماني ديمقراطي"، موضحاً أن "من يحاسب في موضوع أقر في الحكومة هو ​المجلس النيابي​"، لافتاً إلى أن "الدعوة كانت ستكون مفهومة فيما لو كانت قبل إقرار الخطة في ​مجلس الوزراء​".

ورداً على سؤال حول مشاركة رئيس حزب "القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​، أوضح النائب الحجار أنه "عندما أخذنا قرارنا كان موقفنا بغض النظر عما يقرره الآخرون"، لافتاً إلى أن "موقفنا ليس مبنياً على ما سيفلعه أي فريق وفي النهاية كل شخص يتحمل مسؤولية القرار الذي يتخذه".