أعلنت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه في بيان لها أنه "بتاريخه، تطوّر خلاف سابق بين عائلتين في بلدة بريتال في البقاع إلى إشكال تخلله إطلاق نار. وعلى الفور تدخلت وحدات من الجيش وعمدت إلى تسيير دوريات وإقامة حواجز ظرفية وضبطت الأمور وأعادت الوضع إلى طبيعته"، مؤكدة انه "تجري ملاحقة مطلقي النار لتوقيفهم وإحالتهم على القضاء المختص".
وفي وقت سابق، إندلعت إشتباكات عنيفة في بلدة بريتال البقاعية نتيجة إشكال بين عائلتين.
وفي التفاصيل بحسب مراسل "الخليج 365" في البقاع فأن إشكالا تخلله إطلاق نار كثيق واطلاق قذائف صاروخية وقع مساء اليوم بين أفراد من عائلتي الصلح وطليس في البلدة، على خلفية قيام أحد أفراد عائلة الصلح بالسعي لإلقاء القبض على
اشكال في بلدة بريتال يتخلله اطلاق نار كثيف و قذائف صاروخية بين اولاد رياض صالح الملقب بالشقطية و اولاد منذر طليس على خلفية قيام عنصر في معلومات الدرك يدعى حمزة رياض صالح بالسعي لالقاء القبض على مطلوب من آل طليس".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: وحداتنا ضبطت الأمور في بريتال وأعادت الوضع إلى طبيعته وتلاحق مطلقي النار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.