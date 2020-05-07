الجيش: وحداتنا ضبطت الأمور في بريتال وأعادت الوضع إلى طبيعته وتلاحق مطلقي النار

أعلنت ​قيادة الجيش​ ـــ ​مديرية التوجيه​ في بيان لها أنه "بتاريخه، تطوّر خلاف سابق بين عائلتين في ​بلدة بريتال​ في ​البقاع​ إلى إشكال تخلله ​إطلاق نار​. وعلى الفور تدخلت وحدات من الجيش وعمدت إلى تسيير دوريات وإقامة حواجز ظرفية وضبطت الأمور وأعادت الوضع إلى طبيعته"، مؤكدة انه "تجري ملاحقة مطلقي النار لتوقيفهم وإحالتهم على ​القضاء​ المختص".

وفي وقت سابق، إندلعت إشتباكات عنيفة في بلدة بريتال البقاعية نتيجة إشكال بين عائلتين.

وفي التفاصيل بحسب مراسل "​الخليج 365​" في البقاع فأن إشكالا تخلله إطلاق نار كثيق واطلاق ​قذائف صاروخية​ وقع مساء اليوم بين أفراد من عائلتي الصلح وطليس في البلدة، على خلفية قيام أحد أفراد عائلة الصلح بالسعي لإلقاء القبض على

اشكال في بلدة بريتال يتخلله ​اطلاق نار​ كثيف و قذائف صاروخية بين اولاد رياض صالح الملقب بالشقطية و اولاد منذر طليس على خلفية قيام عنصر في معلومات الدرك يدعى حمزة رياض صالح بالسعي لالقاء القبض على مطلوب من آل طليس".

