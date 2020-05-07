وفد من امن الدولة جال مع مراقبي وزارة الاقتصاد على المحلات في الكورة لمراقبة الاسعار

جال وفد من جهاز امن الدولة - مكتب الكورة مع مراقبي حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد على المحلات والسوبرماركات في قضاء الكورة لمراقبة الاسعار ومنع إحتكار السلع الغذائية ، وقد تم تنظيم محضر ضبط بحق أحد المخالفين .
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