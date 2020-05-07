وفد من امن الدولة جال مع مراقبي وزارة الاقتصاد على المحلات في الكورة لمراقبة الاسعار

جال وفد من جهاز ​امن الدولة​ - مكتب الكورة مع مراقبي ​حماية المستهلك​ في ​وزارة الاقتصاد​ على المحلات والسوبرماركات في ​قضاء الكورة​ لمراقبة ​الاسعار​ ومنع إحتكار السلع الغذائية ، وقد تم تنظيم ​محضر ضبط​ بحق أحد المخالفين . إضغط للمزيد

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