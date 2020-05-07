الكونغرس يخفق في تجاوز نقض ترامب لقرار الحد من صلاحيات الرئيس في شن حرب على إيران

أخفق ​مجلس الشيوخ الأميركي​ في تجاوز نقض الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ لقرار الحد من صلاحيات الرئيس في شن حرب على ​إيران​.

واستخدم ترامب أمس حق الفيتو ضدّ قرار أصدره ​الكونغرس​ للحدّ من صلاحياته في القيام بعمل ​عسكري​ ضدّ إيران.

وقال ترامب في بيان إنّه استخدم الفيتو "لأنّه قرار مهين جداً طرحه الديمقراطيون في إطار استراتيجيتهم الرامية للفوز في ​الانتخابات​ المقرّرة في 3 تشرين الثاني من طريق قسمة ​الحزب الجمهوري​".

وأضاف أنّ هذا القرار "كان سيضرّ بشدّة بقدرة الرئيس على حماية" ​الولايات المتحدة​ وحلفائها.

وتابع "نحن نعيش في عالم معادٍ تتطور فيه التهديدات باستمرار و​الدستور​ ينصّ بأنه يجب على الرئيس أن يكون قادراً على توقّع أفعال خصومنا والتصرّف بسرعة وحزم للردّ عليهم".