الكونغرس يخفق في تجاوز نقض ترامب لقرار الحد من صلاحيات الرئيس في شن حرب على إيران

أخفق مجلس الشيوخ الأميركي في تجاوز نقض الرئيس الاميركي دونالد ترامب لقرار الحد من صلاحيات الرئيس في شن حرب على إيران.
واستخدم ترامب أمس حق الفيتو ضدّ قرار أصدره الكونغرس للحدّ من صلاحياته في القيام بعمل عسكري ضدّ إيران.
وقال ترامب في بيان إنّه استخدم الفيتو "لأنّه قرار مهين جداً طرحه الديمقراطيون في إطار استراتيجيتهم الرامية للفوز في الانتخابات المقرّرة في 3 تشرين الثاني من طريق قسمة الحزب الجمهوري".
وأضاف أنّ هذا القرار "كان سيضرّ بشدّة بقدرة الرئيس على حماية" الولايات المتحدة وحلفائها.
وتابع "نحن نعيش في عالم معادٍ تتطور فيه التهديدات باستمرار والدستور ينصّ بأنه يجب على الرئيس أن يكون قادراً على توقّع أفعال خصومنا والتصرّف بسرعة وحزم للردّ عليهم".
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