الخارجية الإيرانية: أميركا ليست في موقع التصريح بشأن الاتفاق النووي

أشارت ​وزارة الخارجية الإيرانية​ بالتزامن مع ذكرى الانسحاب الأمريكي من ​الاتفاق النووي​ الإيراني، إلى أن "أميركا ليست في موقع التصريح بشأن الاتفاق النووي".

وفي تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، شددت الوزارة على أن "الولايات المتحدة الأميركية تكره هذا الاتفاق، ولكنها ليست بالموقع الذي يؤهلها لطرح القضايا الخاصة بالاتفاق النووي".

كما نوّهت بأن "واشنطن انسحبت من الاتفاق النووي في الثامن من آيار 2018، لأنها تكره هذا الاتفاق وتنتهك بنوده، فضلا عن أنها تعاقب كل من يلتزم به".

من الجدير ذكره أن ​الولايات المتحدة الاميركية​ أعلنت انسحابها من الاتفاق النووي الإيراني (مجموعة 5+1) في الثامن من آيار 2018، حينما رأى الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، بأن هذا الاتفاق هو "الأسوأ من نوعه".