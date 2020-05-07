الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي تتسلم مهامها رسميًا

تسلمت ​الحكومة العراقية​ برئاسة ​مصطفى الكاظمي​ مهامها رسميًا.

وتعهد الكاظمي "بحماية الدولة، والتعاون لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجهنا"

وكان ​مجلس النواب العراقي​، صوت في وقت سابق من هذا اليوم، بالموافقة على 15 مرشحًا قدمهم رئيس ​مجلس الوزراء​ مصطفى الكاظمي لعضوية ​مجلس الوزراء العراقي​ الجديد.

وخلال الجلسة البرلمانية في بغداد، وجه رئيس مجلس الوزراء كلمة أكد فيها أن "الحكومة ستعمل على إيجاد إطار يجمع جميع القوى والاحزاب والمنظمات المهنية و​المتظاهرين​ والاتحادات النقابية والحركة النسائية، والاهتمام بمشاركة من لا تمثيل له في الحكومة، وذلك عبر لقاءات تشاورية تعزز عمل الحكومة لتصفير الازمات التي تواجهها البلاد".