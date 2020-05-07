الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي تتسلم مهامها رسميًا

تسلمت الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي مهامها رسميًا.
وتعهد الكاظمي "بحماية الدولة، والتعاون لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجهنا"
وكان مجلس النواب العراقي، صوت في وقت سابق من هذا اليوم، بالموافقة على 15 مرشحًا قدمهم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لعضوية مجلس الوزراء العراقي الجديد.
وخلال الجلسة البرلمانية في بغداد، وجه رئيس مجلس الوزراء كلمة أكد فيها أن "الحكومة ستعمل على إيجاد إطار يجمع جميع القوى والاحزاب والمنظمات المهنية والمتظاهرين والاتحادات النقابية والحركة النسائية، والاهتمام بمشاركة من لا تمثيل له في الحكومة، وذلك عبر لقاءات تشاورية تعزز عمل الحكومة لتصفير الازمات التي تواجهها البلاد".
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