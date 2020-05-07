مسؤول أميركي: واشنطن لا تدعم هجوم "الجيش الوطني الليبي" على طرابلس

أشار نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي هنري ووستر إلى أن "واشنطن لا تدعم هجوم "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر المتمركز في شرق ليبيا على العاصمة طرابلس".
ولفت ووستر إلى أن "الهجوم على العاصمة يحول الطاقات بعيدًا عما يعتبر أولوية لنا، وهو محاربة الإرهاب".
وتشهد ليبيا تنازع حكومتين على الشرعية في البلاد، هما حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في طرابلس برئاسة فايز السراج، وحكومة مؤقتة تتخذ من مدينة طبرق شرقي البلاد مقرا لها، وتحظى بدعم من المشير خليفة حفتر الذي تسعى القوات التابعة له منذ نيسان الماضي، للسيطرة على العاصمة الليبية.
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