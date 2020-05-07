الصحة الفرنسية تسجل 178 حالة وفاة جراء الإصابة بكورونا

أكدت ​وزارة الصحة​ الفرنسية تسجيل 178 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، في حصيلة يومية هي الأدنى منذ 4 أيام.

ولفتت الوزارة إلى أن هذه الحصيلة تشكل ارتفاعًا نسبته 0.7% بالمقارنة مع حصيلة أمس الأربعاء، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 25987 حالة.

كما أفادت بأن "عدد الأشخاص في غرف العناية المركزة انخفض بواقع 186 شخصا أو 5.9%، ليصل إلى 2961 شخصا". وانخفض عدد المصابين في العناية المركزة انخفض إلى ما دون الـ 3 آلاف لأول مرة منذ 25 آذار الماضي، كما انخفض هذا العدد إلى أكثر من النصف بالمقارنة مع العدد الأقصى الذي تم تسجيله في 8 نيسان، حين كان 7148 مصابا بكورونا في غرف العناية المركزة.

بالإضافة إلى ذلك انخفض عدد المصابين بفيروس كورونا في المستشفيات من 23983 شخصا أمس إلى 23208 أشخاص اليوم، علما بأن هذا الانخفاض يستمر دون انقطاع منذ 3 أسابيع.