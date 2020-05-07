الصحة التركية: 57 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا و1977 إصابة

أعلنت وزارة الصحة التركية تسجيل 57 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، ليرتفع بالتالي عدد ضحايا الفيروس في البلاد إلى 3641 شخصًأ.
ولفتت الوزارة إلى أنه "تم تسجيل 4782 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا، ليبلغ عدد المتعافين الإجمالي في البلاد 82984 حالة".
كما أكدت تسجيل 1977 إصابة جديدة بالوباء، ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي في البلاد خلال 24 ساعة إلى 133721 إصابة.
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