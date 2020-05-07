ترامب بعد إصابة حارسه بكورونا: سأخضع أنا ونائبي بنس لفحص يومي

أشار الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، إلى أن "الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ قبل اقتراحه بتزويد ​روسيا​ بأجهزة تنفس اصطناعي لدعم المرضى المصابين بالفيروس التاجي".

وفي مؤتمر صحفي إثر إصابة حارسه بفيروس كورونا، شدد ترامب على أنه "سيخضع لفحص يومي هو ونائبه مايك بنس، اعتبارًا من اليوم"، لافتًا إلى أنه "سيتم تخفيف إجراءات السفر الدولي المفروضة في البلاد للحد من تفشي فيروس كورونا قريبًا".

بالتوازي، لفت ترامب إلى أن "هناك دول غنية نحميها مقابل لا شيء، وإذا كنا نقدم الحماية لبعض الدول فعليها احترامنا"، مفيدًا بأن "السعودية دولة غنية وقد أبدت استعدادها لتحمل بعض النفقات المالية".