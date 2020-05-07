الصحة العالمية: كورونا قد يودي بحياة 83190 ألف شخص في إفريقيا إن لم يتم احتواؤه

حذرت مديرة ​منظمة الصحة العالمية​ الإقليمية ل​إفريقيا​ ماتشيديسو مويتي، من أن "​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، قد يودي بحياة نحو 83 ألفا و190 ألف شخص ويصيب ما بين 29 مليونا و44 مليون شخص في إفريقيا في أول عام إذا لم يتم احتواؤه".

وأفادت مويتي بأن "كوفيد 19" قد يصبح جزءًا ثابتا من حياتنا خلال السنوات المقبلة إذا لم تتخذ حكومات عديدة في المنطقة نهجا وقائيا. نحتاج للفحص والتتبع والعزل والعلاج".

تأتي هذه المعطيات ضمن دراسة جديدة أجرتها المنظمة عن إفريقيا، استنادا إلى افتراضات بأنه لن يتم اتخاذ إجراءات لاحتواء الوباء. وتغطي الدراسة 47 دولة فقط ضمن منطقة إفريقيا وليس القارة بأسرها، ويستثني مفهوم المنظمة الإقليمي في إفريقيا كلا من ​جيبوتي​ و​الصومال​ ومصر و​ليبيا​ وتونس و​المغرب​.