أقل من مئتي وفاة جديدة بكوفيد-19 في فرنسا

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باريس: سجّلت فرنسا 178 وفاة إضافية بكوفيد-19 في الساعات الأربع والعشرين الماضية، في حصيلة يومية أدنى من تلك المسجلة في اليوم السابق، ما يرفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 25987 حالة وفق مديرية الصحة العامة.

ويتواصل تراجع الضغط على وحدات العناية المركزة حيث بات عدد الذين يتلقون العلاج أقل بـ186 شخصاً عن حصيلة الأربعاء.

وتراجع العدد الإجمالي لمصابي كوفيد-19 الذين يتلقّون العلاج في العناية المركزة إلى ما دون عتبة ثلاثة آلاف ليصبح 2961 شخصاً.

ويأتي الإعلان عن حصيلة الوفيات اليومية وهي أقل بمئة عن حصيلة الوفيات اليومية المعلنة الأربعاء، بعيد تأكيد الحكومة الفرنسية أن الرفع التدريجي للعزل يمكن أن يبدأ الاثنين 11 أيار/مايو.

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وستبقي السلطات على قيود صارمة في المناطق الأكثر تضرّراً من وباء كوفيد-19.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب إنّ فرنسا "مقسومة إلى شطرين" بناء على الوضع الصحي، وذلك خلال مؤتمر صحافي حول تفاصيل إنهاء الحجر الذي بدأ منذ 17 آذار/مارس.

وأشار رئيس الوزراء إلى وجود مناطق في "التصنيف الأحمر" مثل باريس، ستكون فيها القيود أكثر تشديداً، إذ ستبقى المدارس الإعدادية (11-14 عاما) مغلقة في أيار/مايو، وستفرض "قواعد شديدة الصرامة" في وسائل النقل العام.

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