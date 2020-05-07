أكثر من عشرة آلاف وفاة بكوفيد-19 في آسيا

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باريس: تخطّت الحصيلة الإجمالية لوفيات كوفيد-19 في آسيا الخميس عتبة عشرة آلاف حالة، نحو نصفها في الصين، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية عند الساعة 19,00 ت غ من يوم الخميس.
وبلغ إجمالي وفيات كوفيد-19 في آسيا 10001 حالة (من أصل 269025 إصابة)، وهي حصيلة ادنى بكثير من تلك المسجّلة في أوروبا (151576 وفاة) وفي الولايات المتحدة وكندا (79328 وفاة).
وبلغ إجمالي وفيات كوفيد-19 في العالم 266919 حالة، علما أن الصين التي أعلنت عن حالة وفاة وحيدة في الأسابيع الثلاثة الماضية سجّلت 4633 وفاة بالوباء، تليها الهند مع 1783 وفاة وإندونيسيا مع 930 وفاة.
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