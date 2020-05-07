شكرا لقرائتكم خبر عن مكرم محمد أحمد: كنت ناصريا حتى وقعت هزيمة 1967.. وهذه أكبر أخطاء عبد الناصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه كان ناصريا الى أن وقعت هزيمة 1967 ، مضيفا أنه عاش الهزيمة و شاهدها عن قرب واعتبرها أنها هزيمة نظام و أن ذلك كان نقطة فارقة في العلاقة بينه و بين النظام آنذاك .
وأضاف مكرم محمد أحمد خلال حوار له في برنامج رأى عام الذى يقدمه الإعلامى عمرو عبد الحميد على قناة “TEN” : " لم يكن هناك خلاف على وجه الإطلاق أن عبد الناصر يستشرق للمستقبل و العدالة الاجتماعية و لكن كان السؤال الحقيقى هو على حساب من و ماهى النتيجة النهائية و كانت النتيجة النهائية هي أنك تدافع عن رغيف الخبر و الدرس علمنا حاجه مهمة و محمد حسنين هيكل كان ينصحنا أن نكون على قدر من الوعى و أن هناك قضية اسمها قضية دولة ".
وأشار مكرم محمد أحمد الى أنه أحب مهنة الصحافة وأنها مهنة رسالة و حياته الأساسية ، موضحا أن أكبر أخطاء عبد الناصر أنه تحدث عن التغيير كمشروع مستمر و لكن تقنين هذا التغيير و وصوله الى المواطنين قد يمر بمرحلة معقدة و أنه خلال هذه المرحلة أحيانا تفقد الثقة في الحكم و تتعايش معاه على أمل التغيير لكن هناك في النهاية توافقنا على ضرورة الاستمرار و ضرورة الدفاع عن الوضع القائم لأنه دائما كان المجهول دائما هو الذى يحبط الهمم .
وذكر مكرم محمد أحمد أن إنجازات عبد الناصر كثيرة منها التغيير الاجتماعي الذى حدث في المصر و ان يتسيد الحكم العمال و الفلاحين و تغيير في مفهوم الحكم و أن عبد الناصر كان يعبر عن طموح شديد و تجسد في التوافق بينه و بين الجماهير .
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