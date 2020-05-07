شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم البرلمان" تبحث مع طارق شوقى خطته للنظام الدراسى 17 مايو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن اللجنة ستناقش مع الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم خطته للعام الدراسى ولموازنة قطاع التعليم فى مشروع الموازنة العامة للدولة 2020/2021 فى جلسة للجنة 17 مايو .

ولفت رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، أن اللجنة ستفتح كافة القضايا المصيرية بالطالب والمعلم والدراسة وغيرها، وأيضا الاحتياجات والتدابير المالية للعام الجديد .

وكان قد قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن هناك عددا من المقترحات التى تتم دراستها خلال العام الدراسى الجديد في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المُستجد، أبرزها أن يكون الأسبوع الدراسى لمدة يومين فقط، مقابل أن يمتد حتى الساعة الخامسة مساءً، فضلا عن الاستعانة بالتعليم أون لاين خلال باقى أيام الأسبوع.

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وأوضح شوقى أن هذا النظام سيصعب تطبيقه على المرحلة الابتدائية، خاصة أن هذه الفئة العمرية تحتاج إلى تواصل مباشر بين الطالب والمُعلم، في حين أن تطبيقه على المرحلة الإعدادية سيكون أكثر سهولة، لافتا إلى أنه قبل تطبيقه سيتم تسليم جهاز تابلت للطلبة به كل المنهج وكذلك آلية التواصل الإلكترونى مع المُعلم، وكذلك شرح المواد مصحوبا بالفيديو.