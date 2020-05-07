شكرا لقرائتكم خبر عن "طوبيا" يطالب بتأهيل البنية التحتية بالأراضى المستصلحة حديثا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم ماجد طوبيا، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لطلب إحاطة مواجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن تأهيل البنية التحتية فى كافة مشروعات الانتاج الزراعة والأراضى المستصلحة حديثا، وذلك حتى تكون جاذبة وتكون إضافة حقيقة للرقعة الزراعية على مستوى الجمهورية، على أن يكون هناك خطة للتأهيل والانتهاء من مد المرافق والخدمات بشكل كامل.

وأوضح طوبيا، أن خطوة زيادة الرقعة الزراعية تأتى فى إطار تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الإستراتيجية، وأزمة فيروس كورونا أكدت أهمية أن يكون هناك اكتفاء ذاتى من جميع المحاصيل الأساسية، ولكن لابد من ترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات على أرض الواقع، وذلك من خلال أن يتم توصيل كافة المرافق والخدمات للأراضى المستصلحة حديثا، من مدارس ومستشفيات وطرق وإنارة وكافة مستلزمات ومتطلبات الحياة اليومية.

وأشار عضو البرلمان، إلى أهمية أن يتم تقسيط قيمة توصيل مرفق الكهرباء لهذه المشروعات على صغار المنتفعين، خاصة شباب الخريجين، مما يعنى أن هذه الخطوة ستكون بمثابة تشجيع للإقبال على هذه الخطوة، ومن ثم يتم تحصيل القيمة حال استقرار الأوضاع، ولكن لابد ان تكون هناك العديد من عناصر الجذب لتعمير الصحراء واستغلال طاقة الشباب فى زراعة هذه الأراضي وخطوة نحو تحقيق الاكتفاء من هذه المحاصيل.

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ووفقا لنص المادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لكل عضو أن يقدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، يحيطه علما بأمر له أهمية عامة ويكون داخلا فى اختصاص من يوجه إليه. ويجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابةً إلى رئيس المجلس محددا به الأمور التى يتضمنها، ومبينا صفتها العامة، وتقيد طلبات الإحاطة فى سجل خاص بها وفقا لتاريـخ وساعة ورودها.

وتسرى على طلب الإحاطة أحكام المواد 199 ،200 عدا البند ثانياً ،203 من هذه اللائحة.