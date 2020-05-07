شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: مصر قادرة على تخطى عقبة كورونا الاقتصادية بشهادة المؤسسات الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، على رفضه لكافة التوقعات المتشائمة بخصوص التأثيرات الاقتصادية لكورونا في مصر، وقال إن ما يؤمن به ويعرفه جيدا أن الاقتصاد المصري متين، والإصلاحات التي تحققت في الأعوام الماضية جعلته اقتصادا قادرا على مواجهة الأزمات.

وأشار نصر الدين في بيان له اليوم، إلي تقرير صندوق النقد الدولي والذي توقع تغييرات طفيفة، تطال الاقتصاد المصري جراء كورونا، فقد توقع الصندوق أن يتراجع معدل النمو الاقتصادي لمصر إلى 2% في 2020، و2.8% في 2021 مقارنة بـ5.6% في 2019 علماً بأن مصر ستعتبر الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الوسط وشمال إفريقيا التي سيظل بها معدل النمو "موجب" بحسب تقديرات الصندوق.

وتابع: "أما بالنسبة لمعدلات البطالة في مصر والتضخم، فستبقيان في الحدود المتوقعة ما بين 8.6% في عام 2019 إلي 10.3% في عام 2020، ومن المتوقع أن تصل إلي 11.6% للعام المالي المقبل2021. وشددا على أن التقارير الاقتصادية لمؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني و"ستاندرد آند بورز" أشادت بقدرة الاقتصاد المصري، في الوفاء بالتزاماته المالية والابقاءعلي نظرة مستقبلية مستقرة، رغم جائحة كورونا، قائلا إن هذه التقديرات الاقتصادية الدولية، هى التي يؤخذ بها بعيدا عن أكاذيب وشائعات أبواق الفتنة والخراب.