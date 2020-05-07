"بالنقوط والمزمار".. أهالي قرية يستقبلون متعافيًا من كورونا في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبد الواحد:

استقبل أهالي قرية بهاليل الجزيرة بمركز شرطة جزيرة شندويل شمالي محافظة سوهاج، اليوم الخميس، أحد أبناء القرية الذي كان مصابا بفيروس كورونا وتعافى بعد خروجه من مستشفي العزل بأبو تيج بالطبل البلدي والمزمار.

وفي لفتة تدل علي سعادة أهالي القرية بتعافي المصاب قام العديد من الأهالي بتحية الفرقة بـ"النقوط".

تعتبر هذه الحالة هي رقم 7 في حالات التعافي في سوهاج، ولكن هي الحالة الأولى التي يجري الاحتفال بها بالطبل البلدي والمزمار.

يذكر أن المتعافي يعمل بمرفق إسعاف سوهاج، وأعلنت الصفحة الرسمية لمرفق إسعاف سوهاج على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مساء، اليوم الخميس، شفاء "م. ل" مسئول المكتب الفني بإسعاف سوهاج من إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩) أثناء تواجده بمستشفي العزل بأبو تيج