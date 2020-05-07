التعليم توضح الإجراءت الخاصة بتسليم مشاريع البحث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات جديدة لشرح وتوضيح التعليمات الخاصة بتسليم المشروعات البحثية، للطلاب بصفوف النقل من الصف الثالث الابتدائي وحتى الثالث الاعدادي.

وشددت وزارة التربية والتعليم، في خطاب لها عممته على المديريات، على ضرورة إتباع عدة تعليمات يجب مراعاتها عند تقديم البحث، ومنها:

- ضرورة إعداد المشروع البحثي وكتابته سواء بخط اليد أو على الكمبيوتر .

- يقوم الطالب بتحويل ملف المشروع البحثي إلى ملف بي دي إف عن طريق التصوير أو الحاسب.

- اسم الملف هو الرقم التعريفي للطالب إن كان بمفرده أو مع مجموعة.

- إرسال المشروع البحثي إلكترونيا، إلا في حالة التعذر فقط يكون التسليم ورقيا بالمدرسة وفق الجدول الزمني الذي حددته الوزارة لتسليم المشروعات البحثية من 9 صباحا حتى 2 ظهرا.

- لا يحق للمدرسة حجب الأكواد لطلاب الانتظام والمنازل .

- حث الطلاب على استخدام المنصة لإرسال المشروعات البحثية إلكترونيا.

- لا يحق المطالبة بتسليم نسخة ورقية للطالب الذي قام بتسليم المشروع البحثي من خلال المنصة.

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- منح الطالب إفادة أو أيصال استلام عن المشروع البحثي المقدم يدويا، وفي حال تسليمه على المنصة، يمكن للطالب أن يتحقق من وجود الملف المرسل على المنصة نفسها بعد الإرسال .

- تقوم المدرسة بإعداد كشوف للطلاب الذين قاموا بإرسال المشروعات البحثية الالكترونية وعرضها من خلال المنصة أو أدوات التواصل الخاصة بالمدرسة لإطلاع الطلاب عليها.

- التشديد على ضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة بالجدول الزمني وعدم التخلف واتباه تعليمات امن المدرسة والمشرفين.

- حضور فرد واحد اثناء تسليم البحث سواء كان فردي أو جماعي.

- الالتزام بالاجراءات الاحترازية أثناء تسليم المشروعات البحثية من خلال ارتداء الكمامة والحفاظ على المسافات .

- يسلم المشروع الورقي في مظروف ابيض مدون عليه كود لطالب والصف الدراسي.

وبالنسبة للصف الثالث الاعدادي، تقوم كل مدرسة بإرسال المشروعات البحثية المقدمة ورقيا ، وكذلك اسطوانة مدمجة تعدها المدرسة عليها المشروعات البحثية الالكترونية التي تم رفعها على المنصة بمعرفة الطلاب إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة ، متضمن كشف بأسماء الطلاب واسم المشروع ونوع المشروع اذا كام إلكتروني او ورقي.

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